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1 час назад

В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже

Lenta.ruиещё 1

Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора новостного агентства «Sputnik Литва» Марата Касема в Риге по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает в Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, 5 января прошло заседание суда, по итогам которого журналист был переведен в Рижскую центральную тюрьму. По данным источника, Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже. При этом по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

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