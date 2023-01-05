В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора новостного агентства «Sputnik Литва» Марата Касема в Риге по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает в Telegram -канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как говорится в сообщении, 5 января прошло заседание суда, по итогам которого журналист был переведен в Рижскую центральную тюрьму. По данным источника, Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже. При этом по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.