ВСУ обстреляли колонию в Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли исправительную колонию в Горловке в Донецкой народной республике. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Он уточнил, что речь идет о Мичуринской исправительной колонии. Также зафиксированы попадания в кровлю общежития и медчасти.
«Порядка десяти прилетов. Разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение. Многочисленные в районе подстанции», — добавил Приходько.
Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.
Ранее ВСУ обстреляли военную комендатуру в Запорожской области. В момент удара там находились местные жители, которые хотели получить пропуска для личного автомобиля. Некоторые из них погибли, еще часть получила ранения.