ВСУ обстреляли колонию в Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли исправительную колонию в Горловке в Донецкой народной республике. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

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Он уточнил, что речь идет о Мичуринской исправительной колонии. Также зафиксированы попадания в кровлю общежития и медчасти.

«Порядка десяти прилетов. Разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение. Многочисленные в районе подстанции», — добавил Приходько.

Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.