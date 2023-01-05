Россиянин забил кота кирпичом во дворе жилого дома

В начале января 2023 года в одном из жилых домов Санкт-Петербурга жильцы увидели, что мужчина с голым торсом издевается над котом: неизвестный со всей силы бросал в него кирпичом. От полученных травм животное скончалось. Один из очевидцев попытался остановить живодера, однако он начал угрожать женщине убийством. Мужчина сказал жильцам, что пошел на такой шаг, потому что захотел. По словам свидетелей, злоумышленник находился в неадекватном состоянии.