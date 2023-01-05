В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
38 минут назад

В Санкт-Петербурге мужчина забил кота кирпичом во дворе жилого дома

Газета.Ru

В центре Санкт-Петербурге мужчина жестоко убил кота на глазах у жильцов дома, сообщается в Telegram-канале 78 | Новости.

Россиянин забил кота кирпичом во дворе жилого дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В начале января 2023 года в одном из жилых домов Санкт-Петербурга жильцы увидели, что мужчина с голым торсом издевается над котом: неизвестный со всей силы бросал в него кирпичом. От полученных травм животное скончалось. Один из очевидцев попытался остановить живодера, однако он начал угрожать женщине убийством. Мужчина сказал жильцам, что пошел на такой шаг, потому что захотел. По словам свидетелей, злоумышленник находился в неадекватном состоянии.

Местные жители написали заявление в полицию. Они требуют привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животным. Все происходящее они записали на камеру мобильного телефона.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители