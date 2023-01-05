В Индии задержали туриста из России

Как уточняют индийские власти, подниматься на холм Аннамалаи можно только во время религиозного фестиваля «Картигай Дипам», получив специальное разрешение. Использование коптеров здесь запрещено по правилам безопасности.

Ранее сообщалось, что двоих россиян задержали в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за нелегальное нахождение на территории страны и нападение на полицейского. По информации издания, Наталья К. и Ярослав Р., проживавшие под псевдонимом Шьямсундар Чаран Дас, прибыли в страну в 2013 году по туристическим визам, срок действия которых истек два года назад. При задержании они избили стража правопорядка.