На Украине задержали вице-губернатора Одесской области

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала зампредседателя Одесской областной военной администрации (ОВА) по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в четверг сообщили в спецслужбе.

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"Служба безопасности разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

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По данным СБУ, за $35 тыс. подозреваемый обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины, указали в ведомстве.

Правоохранители задокументировали факт передачи должностному лицу аванса в размере $27 тыс.

"Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании обладминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю", - проинформировали в СБУ.

Во время обысков по местам жительства задержанного и в его автомобиле сотрудники спецслужбы обнаружили свыше $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты.

"Задержанному сообщили о подозрении (предъявили обвинение - прим. ТАСС) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения)", - добавили в ведомстве.