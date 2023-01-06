СМИ: В России выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ

Число сторонников экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) в 2022 году резко выросло по сравнению с 2021-м. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В течение 2022 года проводились мероприятия, направленные на пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ. В сравнении с позапрошлым годом количество его сторонников резко выросло", - сообщил собеседник информагентства.

Он отметил, что по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В минувшем году таких дел было почти 100. Накануне прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины. По версии следствия, он пропагандировал идеологию АУЕ, "разъяснял и толковал присущие ей понятия и устои".