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2 часа назад

ТАСС: в России резко выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ

Газета.Ruиещё 3

Число сторонников экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) в 2022 году резко выросло по сравнению с 2021-м. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

СМИ: В России выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ
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"В течение 2022 года проводились мероприятия, направленные на пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ. В сравнении с позапрошлым годом количество его сторонников резко выросло", - сообщил собеседник информагентства.

Он отметил, что по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В минувшем году таких дел было почти 100. Накануне прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины. По версии следствия, он пропагандировал идеологию АУЕ, "разъяснял и толковал присущие ей понятия и устои".

Ранее в Туве задержали 15 приверженцев АУЕ, которые привлекали к противоправной деятельности подростков.

Происшествия,АУЕ,
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