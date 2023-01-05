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24 минуты назад

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

ТАССиещё 2

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту 3 км. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня <...> поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в южном направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пеплопад не наблюдался в городе Северо-Курильске. Запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен на севере острова Парамушир в 7 км от Северо-Курильска. Высота вулкана - 1 156 м, он извергается с 2016 года.

Происшествия,МЧС России,
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