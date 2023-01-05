Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту 3 км. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
"Сегодня <...> поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в южном направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пеплопад не наблюдался в городе Северо-Курильске. Запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Эбеко расположен на севере острова Парамушир в 7 км от Северо-Курильска. Высота вулкана - 1 156 м, он извергается с 2016 года.