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46 минут назад

Арестован предполагаемый убийца ведущей «Русского радио»

Lenta.ruиещё 7

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве ведущей «Русского радио Вологда» Анны Азовской на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Арестован предполагаемый убийца ведущей «Русского радио»
Фото: ТАССТАСС

По информации следователей, 33-летний россиянин зарезал сожительницу в съемной квартире на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сообщается, что ранее подозреваемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

СМИ сообщили об убийстве ведущей «Русского радио» в Москве

Ранее стало известно, что в Москве убили 34-летнюю ведущую «Русского радио Вологда» Анну Азовскую. Полицейских вызвали соседи, услышавшие крики о помощи в жилом доме на севере столицы. Выломав дверь, они обнаружили, что все вокруг было в крови. Находящийся в квартире мужчина признался, что в ходе ссоры набросился на женщину с ножом.

Происшествия,Следственный комитет,
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