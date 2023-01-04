В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

В ТРЦ «МЕГА Белая Дача» происходит эвакуация посетителей

Вечерняя Москва

Эвакуация посетителей происходит в торговом центре «МЕГА Белая Дача». Об этом в среду, 4 января, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ТРЦ «МЕГА Белая Дача» происходит эвакуация посетителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно имеющейся у Telegram-канала информации, посетителей торгового центра просят немедленно покинуть здание. На месте замечены кинологи и МЧС.

Как сообщает корреспондент Вечерней Москвы с места происшествия, сейчас вокруг здания торгового центра перекрыта дорога. Сотрудники МЧС и пожарные просят людей отойди от самого здания подальше.

В Москве на станции метро "Белорусская" нашли подозрительный предмет

До этого, в конце ноября прошедшего года, в подмосковном Дмитрове загорелся торговый центр «Альбатрос». По информации подмосковного МЧС, возгорание произошло в понедельник, 28 ноября, в 16:26 на третьем этаже торгового центра на улице Профессиональной в доме № 5в.

Горели внутренние помещения сауны. Через 15 минут была проведена полная эвакуация людей из горящего здания.

Происшествия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители