В Иерусалиме осквернили десятки христианских гробниц

Десятки погостов на кладбище в Иерусалиме подверглись актам вандализма, сообщили в среду местные христианские лидеры, выразив свое беспокойство.
Перевернутые кресты и поврежденные могилы были обнаружены на протестантском кладбище на горе Сион, примыкающем к Старому городу Иерусалима, где, согласно христианской традиции, Иисус в последний раз вкушал трапезу с апостолами, сообщает AFP.
"Мы обнаружили более 30 надгробий и крестов, разбитых на части", - сказал Хоссам Наум, англиканский епископ в Иерусалиме.
Израильская полиция заявила, что начала расследование по совершению актов вандализма и надругательств над могилами. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в социальных сетях и местных СМИ, видно, как двое мужчин в традиционной ортодоксальной еврейской одежде бросают камни в могилы и сносят памятники.
"Эти преступные действия были мотивированы фанатизмом и антихристианской ненавистью", - говорится в заявлении Епископальной епархии Иерусалима, в котором также упоминаются кадры видеонаблюдения.
"Мы не только встревожены, но и очень опечалены", - сказал Хоссам Наум, добавив, что кладбище датируется серединой 19 века и включает могилы нескольких священнослужителей, ученых и политиков.
Некоторые из них являются очень важными людьми, которые внесли свой вклад в историю Иерусалима и в жизнь местных жителей, добавил он. Министерство иностранных дел Израиля заявило в Twitter (заблокирован в РФ), что "этот аморальный поступок является оскорблением религии".
Гора Сион, место Тайной вечери согласно христианской традиции, также важна для евреев, которые верят, что здесь похоронен царь Давид. В декабре 2021 года лидеры иерусалимских церквей заявили, что христиане становились объектом неоднократных нападений со стороны радикальных и маргинальных групп в Иерусалиме и других местах Святой Земли. Они осудили бездействие властей, обвинения, которые израильская дипломатия тогда сочла "необоснованными".