В Иерусалиме осквернили десятки христианских гробниц

Десятки погостов на кладбище в Иерусалиме подверглись актам вандализма, сообщили в среду местные христианские лидеры, выразив свое беспокойство.

Перевернутые кресты и поврежденные могилы были обнаружены на протестантском кладбище на горе Сион, примыкающем к Старому городу Иерусалима, где, согласно христианской традиции, Иисус в последний раз вкушал трапезу с апостолами, сообщает AFP.

"Мы обнаружили более 30 надгробий и крестов, разбитых на части", - сказал Хоссам Наум, англиканский епископ в Иерусалиме.

Израильская полиция заявила, что начала расследование по совершению актов вандализма и надругательств над могилами. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в социальных сетях и местных СМИ, видно, как двое мужчин в традиционной ортодоксальной еврейской одежде бросают камни в могилы и сносят памятники.

"Эти преступные действия были мотивированы фанатизмом и антихристианской ненавистью", - говорится в заявлении Епископальной епархии Иерусалима, в котором также упоминаются кадры видеонаблюдения.

"Мы не только встревожены, но и очень опечалены", - сказал Хоссам Наум, добавив, что кладбище датируется серединой 19 века и включает могилы нескольких священнослужителей, ученых и политиков.

Некоторые из них являются очень важными людьми, которые внесли свой вклад в историю Иерусалима и в жизнь местных жителей, добавил он. Министерство иностранных дел Израиля заявило в Twitter (заблокирован в РФ), что "этот аморальный поступок является оскорблением религии".