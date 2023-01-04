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42 минуты назад

В Иерусалиме осквернено более тридцати христианских гробниц

Российская Газета

Десятки погостов на кладбище в Иерусалиме подверглись актам вандализма, сообщили в среду местные христианские лидеры, выразив свое беспокойство.

В Иерусалиме осквернили десятки христианских гробниц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перевернутые кресты и поврежденные могилы были обнаружены на протестантском кладбище на горе Сион, примыкающем к Старому городу Иерусалима, где, согласно христианской традиции, Иисус в последний раз вкушал трапезу с апостолами, сообщает AFP.

"Мы обнаружили более 30 надгробий и крестов, разбитых на части", - сказал Хоссам Наум, англиканский епископ в Иерусалиме.

Израильская полиция заявила, что начала расследование по совершению актов вандализма и надругательств над могилами. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в социальных сетях и местных СМИ, видно, как двое мужчин в традиционной ортодоксальной еврейской одежде бросают камни в могилы и сносят памятники.

"Эти преступные действия были мотивированы фанатизмом и антихристианской ненавистью", - говорится в заявлении Епископальной епархии Иерусалима, в котором также упоминаются кадры видеонаблюдения.

"Мы не только встревожены, но и очень опечалены", - сказал Хоссам Наум, добавив, что кладбище датируется серединой 19 века и включает могилы нескольких священнослужителей, ученых и политиков.

Некоторые из них являются очень важными людьми, которые внесли свой вклад в историю Иерусалима и в жизнь местных жителей, добавил он. Министерство иностранных дел Израиля заявило в Twitter (заблокирован в РФ), что "этот аморальный поступок является оскорблением религии".

Гора Сион, место Тайной вечери согласно христианской традиции, также важна для евреев, которые верят, что здесь похоронен царь Давид. В декабре 2021 года лидеры иерусалимских церквей заявили, что христиане становились объектом неоднократных нападений со стороны радикальных и маргинальных групп в Иерусалиме и других местах Святой Земли. Они осудили бездействие властей, обвинения, которые израильская дипломатия тогда сочла "необоснованными".

Происшествия,Иисус Христос,
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