Двое погибли при обстреле дома в Васильевке Запорожской области

Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоэтажного дома рядом с военной комендатурой в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Удар боевиков ВСУ по Васильевке пришелся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку. По предварительным данным, огонь велся из [РСЗО] HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.