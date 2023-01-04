Двое погибли при обстреле дома в Васильевке Запорожской области

Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоэтажного дома рядом с военной комендатурой в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.