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7 минут назад

Двое погибли при обстреле многоэтажного дома в Васильевке Запорожской области

ТАССиещё 5

Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоэтажного дома рядом с военной комендатурой в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Двое погибли при обстреле дома в Васильевке Запорожской области
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

"Удар боевиков ВСУ по Васильевке пришелся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку. По предварительным данным, огонь велся из [РСЗО] HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

Происшествия,Владимир Рогов,
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