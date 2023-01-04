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35 минут назад

Глава Ростовской области раскрыл детали ночной работы ПВО

Елена Прошина

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Телеграм-канале рассказал о работе ПВО в Мясниковском районе 3 января.

Глава Ростовской области раскрыл детали ночной работы ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», - написал он.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности граждан в регионе задействованы все силы и средства. По его словам, «небо прикрыто средствами противовоздушной обороны». Голубев также попросил жителей сохранять спокойствие.

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Ранее в соцсетях появились сообщения о работе ПВО в Ростове-на-Дону. Очевидцы утверждали, что во вторник в 22:07 и 22:08 в пригороде были видны вспышки на небе, после чего прозвучали два громких хлопка.

На такие сообщения Голубев заявил, что ситуация в Ростовской области остается стабильной и находится под контролем.

Происшествия,Василий Голубев,
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