Глава Ростовской области раскрыл детали ночной работы ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Телеграм-канале рассказал о работе ПВО в Мясниковском районе 3 января.

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«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», - написал он.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности граждан в регионе задействованы все силы и средства. По его словам, «небо прикрыто средствами противовоздушной обороны». Голубев также попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее в соцсетях появились сообщения о работе ПВО в Ростове-на-Дону. Очевидцы утверждали, что во вторник в 22:07 и 22:08 в пригороде были видны вспышки на небе, после чего прозвучали два громких хлопка.