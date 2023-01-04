Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках над аэропортом

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в своем Телеграм-канале, что утром 4 января в районе аэропорта Бельбек сбиты два беспилотника.
«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», - написал губернатор региона.
Ранее утром 4 января местные жители сообщили о звуках работы систем ПВО в районе Севастополя.
2 января Развозжаев также сообщал о сбитых беспилотниках. Так, один БПЛА был сбит в Севастополе над морем. Позднее над морем был сбит еще один.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО 3 января сбили 13 украинских беспилотников и снарядов HIMARS. БПЛА сбиты в районах Червонопоповки и Свистуновки в ЛНР, Кирилловки в ДНР, Бердянска и Трудового в Запорожской области.