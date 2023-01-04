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45 минут назад

Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках над аэропортом

Елена Прошина

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в своем Телеграм-канале, что утром 4 января в районе аэропорта Бельбек сбиты два беспилотника.

Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках над аэропортом
Фото: 

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», - написал губернатор региона.

Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе

Ранее утром 4 января местные жители сообщили о звуках работы систем ПВО в районе Севастополя.

2 января Развозжаев также сообщал о сбитых беспилотниках. Так, один БПЛА был сбит в Севастополе над морем. Позднее над морем был сбит еще один.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО 3 января сбили 13 украинских беспилотников и снарядов HIMARS. БПЛА сбиты в районах Червонопоповки и Свистуновки в ЛНР, Кирилловки в ДНР, Бердянска и Трудового в Запорожской области.

Происшествия,Армия,Михаил Развозжаев,Минобороны России,
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