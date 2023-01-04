Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках над аэропортом

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в своем Телеграм-канале, что утром 4 января в районе аэропорта Бельбек сбиты два беспилотника.

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«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», - написал губернатор региона.

Ранее утром 4 января местные жители сообщили о звуках работы систем ПВО в районе Севастополя.

2 января Развозжаев также сообщал о сбитых беспилотниках. Так, один БПЛА был сбит в Севастополе над морем. Позднее над морем был сбит еще один.