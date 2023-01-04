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8 минут назад

РЕН ТВ: в ресторане Москвы неизвестный расстрелял мужчину и скрылся

Газета.Ru

Неизвестный выстрелил в посетителя ресторана на западе Москвы и скрылся. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В ресторане Москвы неизвестный расстрелял мужчину и скрылся
Фото: газета.ругазета.ру

Источник канала рассказал, что инцидент произошел ночью в ресторане «Бакинский бульвар» на улице Неверовского. Неизвестный произвел несколько выстрелов в 32-летнего пострадавшего, после чего скрылся, а раненого мужчину госпитализировали. У него травмы шеи и спины.

Ранее в Челябинской области неизвестные расстреляли фермера, в хозяйстве которого было 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались супруга и пятеро детей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство». Сотрудники силовых ведомств веду следственные действия, разыскивают виновных и устанавливают обстоятельства преступления.

До этого жительница США из штата Миссури расстреляла из пистолета троих мужчин, которых она заподозрила в угоне своей машины. В результате двое из них погибли, а третий получил ранение в голову, но остался жив. Ее задержали и заключили под стражу.

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