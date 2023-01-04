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20 минут назад

В Мелитополе задержан житель, передававший СБУ данные о военных РФ

Елена Прошина

В Запорожской области задержан житель города Мелитополь, подозреваемый в передаче спецслужбам Украины секретных сведений о расположении и передвижении техники и личного состава ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В Мелитополе задержан житель, передававший СБУ данные о военных РФ
Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над российскими военными.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», - рассказал представитель силового ведомства.

В настоящее время все материалы дела «переданы в органы юстиции». Задержанному грозит лишение свободы от 12 до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе мигранта из Украины, который планировал совершить «преступление террористического характера» по заданию украинских спецслужб. Уточняется, что мужчина прибыл в Россию в качестве трудового мигранта. У него были изъяты «готовые к применению средства террора». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Верховный суд,ФСБ,СБУ,
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