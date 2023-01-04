В Мелитополе задержан житель, передававший СБУ данные о военных РФ

В Запорожской области задержан житель города Мелитополь, подозреваемый в передаче спецслужбам Украины секретных сведений о расположении и передвижении техники и личного состава ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

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Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над российскими военными.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», - рассказал представитель силового ведомства.

В настоящее время все материалы дела «переданы в органы юстиции». Задержанному грозит лишение свободы от 12 до 20 лет.