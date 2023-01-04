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22 минуты назад

В Красноярском крае во время пожара на ферме заживо сгорели 44 теленка

Газета.Ruиещё 4

В селе Куреж Красноярского края, произошло возгорание здания фермы. В результате пожара погибли 44 теленка, сообщает краевой главк ГУМВД в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В Красноярском крае во время пожара на ферме заживо сгорели 44 теленка
Фото: газета.ругазета.ру

Утром 4 января 2023 года в отделение полиции поступила информация о возгорании одноэтажного деревянного здания животноводческой фермы, расположенной в селе Куреж. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Внутри помещения находились телята, 44 животных заживо сгорели.

По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания. Сотрудники правоохранительных органов изучают место происшествия, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Кировской области десятки коров и лошадей погибли от голода: акционерное общество находилось в процессе банкротства, поэтому имущество было передано арендатору, который не ухаживал за животными.

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