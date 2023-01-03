В США назначили дату первой казни трансгендера

В американском штате Миссури назначили дату смертной казни 49-летнего трансгендера Эмбер Маклафлин. Она может стать первым подобным случаем в истории США. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Federal Public Defender Office Federal Public Defender Office

В издании отметили, что смертная казнь может не состояться, это зависит от губернатора штата Миссури Майка Парсона. Он все еще может удовлетворить прощение о помиловании Маклафлин, которое ему направили два члена конгресса — демократы Кори Буш и Эмануэль Кливер.

По их мнению, данное дело имеет ряд недостатков, в том числе в нем отсутствуют показания экспертов и доказательства психического здоровья трансгендера. Кроме того, Буш и Кливер в целом осудили смертную казнь, назвав «моральной развращенностью».