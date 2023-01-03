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1 час назад

Во Франции эвакуировали ряд школ после электронных угроз

Газета.Ru

Во Франции 2 и 3 января эвакуировали несколько школ после полученных со взломанных аккаунтов угроз теракта с использованием взрывных устройств. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на AFP.

Во Франции эвакуировали ряд школ после электронных угроз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Угрозы поступали со взломанных цифровых рабочих пространств на портале ENT, который служит для связи родителей, учителей и учеников, а также для общения и обмена информацией о жизни школьных учреждений.

Источник рассказал, что владельца одного из аккаунтов, с которых поступали угрозы, задержали. Позднее его отпустили, так как его аккаунт был взломан.

По данным издания, эвакуация прошла в школах в Лилле, коммуне Ла-Мадлен на севере страны и городе Рийе-ла-Пап.

Ранее в США 127 человек сняли с рейса после того, как у одного из пассажиров загорелось зарядное устройство на борту самолета, спровоцировав срабатывание пожарной сигнализации. Кроме того, появилось открытое пламя.

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