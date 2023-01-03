Во Франции эвакуировали ряд школ после электронных угроз

Во Франции 2 и 3 января эвакуировали несколько школ после полученных со взломанных аккаунтов угроз теракта с использованием взрывных устройств. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на AFP.

Угрозы поступали со взломанных цифровых рабочих пространств на портале ENT, который служит для связи родителей, учителей и учеников, а также для общения и обмена информацией о жизни школьных учреждений.

Источник рассказал, что владельца одного из аккаунтов, с которых поступали угрозы, задержали. Позднее его отпустили, так как его аккаунт был взломан.

По данным издания, эвакуация прошла в школах в Лилле, коммуне Ла-Мадлен на севере страны и городе Рийе-ла-Пап.