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15 минут назад

Часовой на военном объекте ранил мужчину под Белгородом

Елена Прошина

В Белгородской области местный житель проигнорировал предупреждение часового и получил огнестрельное ранение в ногу. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Часовой на военном объекте ранил мужчину под Белгородом
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что инцидент произошел на военном объекте в Борисовском районе. На данный момент, по словам Гладкова, известно только, что мужчина не остановился на предупреждение часового и тот ранил его в ногу. Остальные обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям, ФСБ и Минобороны РФ.

«В том числе почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным», — добавил Гладков.

Местному жителю на данный момент оказывается вся необходимая помощь. Его доставили в ближайшую больницу, состояние раненого оценивается как тяжелое, подчеркнул губернатор Белгородской области.

В связи с произошедшим Гладков призвал всех жителей региона «воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах».

Происшествия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,ФСБ,
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