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52 минуты назад

Под Белгородом ранен мужчина

ТАССиещё 5

Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

Часовой на военном объекте ранил мужчину под Белгородом
Фото: ТАССТАСС

"Мужчина не остановился на предупреждение часового. О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным", - написал он.

Гладков добавил, что местный житель Борисовского района не остановился на предупреждение часового, после чего получил огнестрельное ранение в ногу. "Мужчина доставлен в ближайшую больницу, Грайворонскую ЦРБ, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", - добавил Гладков.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,ФСБ,
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