В Подмосковье неизвестный несколько раз выстрелил в котов на улице

Накануне в микрорайоне Москвич города Лобня случилось ЧП. Местная жительница Светлана опубликовала в ряде лобненских групп сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону гуляющих по улице котов. «Это произошло в период с 12 до 14 часов. Кто-то ранил моего кота и кошку подруги. В моего питомца стреляли с очень близкого расстояния, так как пуля находится глубоко в мышцах. Заявление уже в полиции», - написала хозяйка пострадавшего животного в группе ВК «Лобня | Под крылом». По предварительной версии, злоумышленник стрелял из пневматического оружия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в ноябре мужчина стрелял в бездомного пса в Кашире. Он выпустил в животное две пули, а затем привязал его тросом к своему автомобилю и поехал в неизвестном направлении. Затем задержанный объяснил правоохранителям, что проучил бездомную собаку за то, что она ела его куриц. Свое ружье на время следствия он сдал. Вдобавок подозреваемый заявил, что пес остался жив и убежал.