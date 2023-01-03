Момент убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Святослава С. профессиональным бойцом ММА Ламбердом Ахъядовым попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видео инспектор спокойно сидит на скамейке в районе трассы, ни с кем не конфликтует. Предположительно, докладывает в ситуационный центр своего ведомства об обстановке на дорогах.
К нему быстрыми шагами подходит мужчина, сбивает его со скамейки и начинает наносить удары. На заднем фоне по трассе проносятся машины.
Уточняется, что Ахъядов арестован, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Следователи проводят необходимые экспертизы.
У погибшего инспектора остались жена и двое детей.