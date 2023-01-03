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25 минут назад

В интернете появилось видео нападения бойца ММА на инспектора МАДИ

Илья Родин

Момент убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Святослава С. профессиональным бойцом ММА Ламбердом Ахъядовым попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видео инспектор спокойно сидит на скамейке в районе трассы, ни с кем не конфликтует. Предположительно, докладывает в ситуационный центр своего ведомства об обстановке на дорогах.

К нему быстрыми шагами подходит мужчина, сбивает его со скамейки и начинает наносить удары. На заднем фоне по трассе проносятся машины.

В центре Москвы убили сотрудника МАДИ

Уточняется, что Ахъядов арестован, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Следователи проводят необходимые экспертизы.

У погибшего инспектора остались жена и двое детей.

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