Пьяный россиянин застрелил своего сына во время застолья

В Иркутске местный житель подозревается в убийстве своего сына. Между ними произошел конфликт во время застолья, сообщает РЕН ТВ.

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По предварительным данным, днем 1 января 2023 года 56-летний отец выпивал вместе со своим 33-летним сыном на даче в Иркутске. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в живот своего ребенка.

Потерпевшего госпитализировали. Мужчину не удалось спасти, он скончался утром 2 января 2023 года в больнице от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали отца. В его отношении возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.