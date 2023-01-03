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45 минут назад

В Подмосковье столкнулись электричка и такси

ТАССиещё 1

Электричка и такси столкнулись в Подмосковье, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

В Подмосковье столкнулись электричка и такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, на переезде между станциями Ивантеевка и Детская произошло столкновение автомобиля такси и электрички, в результате чего два человека скончались", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, на Ярославском направлении нет движения железнодорожного транспорта на однопутном ответвлении в сторону Фрязино из-за ДТП на переезде. Пока специалисты устраняют последствия аварии, начинают движение компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино - Воронок и Детская - Зеленый Бор.

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