В Подмосковье столкнулись электричка и такси

Электричка и такси столкнулись в Подмосковье , два человека погибли. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, на переезде между станциями Ивантеевка и Детская произошло столкновение автомобиля такси и электрички, в результате чего два человека скончались", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, на Ярославском направлении нет движения железнодорожного транспорта на однопутном ответвлении в сторону Фрязино из-за ДТП на переезде. Пока специалисты устраняют последствия аварии, начинают движение компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино - Воронок и Детская - Зеленый Бор.