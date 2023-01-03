В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
42 минуты назад

В Москве женщина задушила своего новорожденного сына

Газета.Ruиещё 3

В Москве мать подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает РЕН ТВ.

В Москве женщина задушила своего новорожденного сына
Фото: DepositphotosDepositphotos

Утром 3 января 2023 года в отделение правоохранительных органов поступила информация, что в начале декабря в одной из квартир, расположенных в жилом доме на улице Твардовского в Москве, был убит новорожденный ребенок. Было установлено, что мальчик скончался в результате удушения. По предварительным данным, 30-летнюю женщину — мать младенца — подозревают в убийстве сына.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившего.

Ранее в Татарстане мужчина задушил своего семилетнего сына металлическим тросом после празднования Нового года. По неподтвержденным данным, отец имел диагноз шизофрения. Он начал жить отдельно от семьи после прохождения лечения в местной психиатрической больнице.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители