В Москве женщина задушила своего новорожденного сына

В Москве мать подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает РЕН ТВ.

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Утром 3 января 2023 года в отделение правоохранительных органов поступила информация, что в начале декабря в одной из квартир, расположенных в жилом доме на улице Твардовского в Москве, был убит новорожденный ребенок. Было установлено, что мальчик скончался в результате удушения. По предварительным данным, 30-летнюю женщину — мать младенца — подозревают в убийстве сына.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившего.