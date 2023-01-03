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55 минут назад

Россиянин задушил семилетнего сына металлическим тросом

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1 января житель Татарстана задушил своего семилетнего сына металлическим тросом после застолья в доме супруги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин задушил семилетнего сына металлическим тросом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, россиянин занимался хозяйственными работами во дворе. В какой-то момент он накинул на шею ребенка металлический трос от электрической лебедки и душил, пока тот не скончался. После этого он вернулся в дом и рассказал о содеянном супруге и ее родственникам.

Сообщается, что мужчина находился в процессе развода с матерью ребенка, в связи с чем супруги жили отдельно. По неподтвержденным данным, незадолго до случившегося россиянину поставили диагноз шизофрения, он проходил лечение в психбольнице. Известно, что мальчик сам пригласил отца в гости к матери, чтобы отметить Новый год в кругу семьи.

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Ранее в Екатеринбурге мать задушила двух родных сыновей и дочь. По предварительной информации, незадолго до этого она отправила родным сообщение, в котором сообщила, что в детей вселились бесы. Отмечается, что семья недавно переехала из Калуги и считалась благополучной. Оба родителя работали.

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