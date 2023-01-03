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38 минут назад

Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

ТК «Звезда»иещё 2

Вблизи Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом проинформировали в островном филиале Единой геофизической службы РАН. При этом сведений об ощутимости не поступало.

Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com GloballookpressMuhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

«Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрированы 3 декабря в 05.22 (21.22 мск понедельника). Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр», - рассказала в беседе с РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Ранее на Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Сообщается, что дрожь земли ощущали жители Новороссийска и станицы Раевской.

Происшествия,Землетрясение,Елена Семенова,РАН,
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