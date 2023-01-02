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11 минут назад

Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

Агентство «Москва»

Один человек пострадал в результате пожара в квартире по адресу: ул. Митинская, д. 25 корп. 1. Возгорание ликвидировано, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В московской квартире произошел пожар
Фото: ТАССТАСС

«Заявка о пожаре поступила 2 января в 22:03 по адресу: СЗАО, ул. Митинская, д. 25 корп. 1. Площадь возгорания составила 10 кв. м», - говорится в сообщении.

Уточняется, что бригада пожарных прибыла на место происшествия в 22:11. Горели мебель и личные вещи жильцов квартиры. Возгорание полностью ликвидировали в 22:36.

Происшествия,МЧС России,
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