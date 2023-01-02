В МАДИ отреагировали на убийство инспектора в "Зарядье"

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подтвердила, что убийцей ее инспектора оказался боец ММА Ламберд Ахъядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По их информации, 33-летний инспектор, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент к нему подбежал преступник, который начал бить его ножом.

«Инспектор попытался отскочить в сторону, но убийца повалил его на землю и продолжил наносить удары ножом. Злоумышленник нанес в общей сложности более 10 ножевых ранений, от полученных ран инспектор скончался на месте», - рассказали в пресс-службе.

В инспекции отметили, что сотрудник не фиксировал автомобиль преступника и не беседовал с ним до нападения. Убийце, по их информации, может грозить пожизненное заключение. Сам погибший работал в МАДИ с 2014 года — у него остались жена и двое маленьких детей, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что об убийстве стало известно 31 декабря — инцидент произошел под Парящим мостом в парке «Зарядье». Задержать убийцу удалось по горячим следам.