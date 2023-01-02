Испуганная лошадь травмировала трех человек в Санкт-Петербурге

В центре Санкт-Петербурга испуганная лошадь врезалась в толпу людей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Центрального района города, в результате происшествия пострадали три человека, двое из которых дети.
Согласно имеющейся информации, запряженная в карету лошадь испугалась, когда ее попытался оседлать неизвестный. Животное внезапно сорвалось с места и побежало на пешеходов.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются, действиям виновных в происшествии лиц дадут правовую оценку.
Напомним, что схожий случай произошел в Санкт-Петербурге в августе — тогда у Исаакиевского собора животное испугалось залпов салюта и разгромило летнюю террасу ресторана. К счастью, карета в тот момент была пуста и инцидент обошелся без пострадавших.