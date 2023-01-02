В России задержали серийного расхитителя церковных пожертвований

Церкви и храмы испокон веков привлекали охочих до чужих богатств. Правда, когда-то религиозные святыни грабили викинги, а сейчас — отчаянные рецидивисты. А чего стесняться — ящик для пожертвований сдачи не даст. Так и подумал 24-летний грабитель из омского посёлка. Под покровом ночи он вломился в сельскую церковь и вынес оттуда всё, что собрали неравнодушные граждане.

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Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Кража случилась в посёлке Боевой. Под покровом ночи из свечной лавки и ящика для пожертвований местного храма украли 10 000 рублей. Грабитель проник в церковь, выломав панель над дверным проёмом.

Подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний уроженец посёлка Северный Исилькульского района. И это уже не первая его кража — храмы он обносит уже в третий раз. Его уже задержали, до суда он побудет в СИЗО.