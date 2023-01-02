В России задержали серийного расхитителя церковных пожертвований

Церкви и храмы испокон веков привлекали охочих до чужих богатств. Правда, когда-то религиозные святыни грабили викинги, а сейчас — отчаянные рецидивисты. А чего стесняться — ящик для пожертвований сдачи не даст. Так и подумал 24-летний грабитель из омского посёлка. Под покровом ночи он вломился в сельскую церковь и вынес оттуда всё, что собрали неравнодушные граждане.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Кража случилась в посёлке Боевой. Под покровом ночи из свечной лавки и ящика для пожертвований местного храма украли 10 000 рублей. Грабитель проник в церковь, выломав панель над дверным проёмом.
Подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний уроженец посёлка Северный Исилькульского района. И это уже не первая его кража — храмы он обносит уже в третий раз. Его уже задержали, до суда он побудет в СИЗО.
Как показывает практика, ничего святого у грабителей на Руси нет — в 2022 году уроженца Ленинградской области осудили на 7 лет колонии строгого режима за кражу иконы и других ценностей из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году. Общая стоимость похищенного составила 5 млн рублей. А ведь икону подарил монастырю президент страны Владимир Путин.