Испуганная лошадь побежала на пешеходов в центре Петербурга

Неизвестный пытался оседлать запряженную карту лошадь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, из-за этого испуганное животное побежала на пешеходов. В результате пострадали три человека, включая двух детей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Центрального района города.

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«Сегодня на Дворцовой площади неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

В октябре мужчину, который проехался в автобусе города Сухум на коне, арестовали на шесть суток.