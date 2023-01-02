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13 минут назад

Испуганная лошадь в центре Петербурга побежала на пешеходов, пострадали трое

Газета.Ru

Неизвестный пытался оседлать запряженную карту лошадь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, из-за этого испуганное животное побежала на пешеходов. В результате пострадали три человека, включая двух детей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Центрального района города.

Испуганная лошадь побежала на пешеходов в центре Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на Дворцовой площади неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

В октябре мужчину, который проехался в автобусе города Сухум на коне, арестовали на шесть суток.

14 августа в Санкт-Петербурге испуганная салютом лошадь чуть не затоптала людей у Исаакиевской площади.

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