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14 минут назад

В Берлине мужчины напали на транс-женщин

Газета.Ru

Трое мужчин напали на женщин-трансгендеров в Берлине. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

В Берлине мужчины напали на транс-женщин
Фото: rnd.dernd.de

По данным полиции, инцидент произошел около 7:30 утра 1 января в районе Шпандау, когда пострадавшие 53 и 60 лет возвращались домой. На автобусной остановке к ним подошли трое мужчин. Один из них ударил женщину по лицу, а затем продолжил бить ее кулаками и ногами. Они скрылись, когда в ситуацию вмешался сотрудник транспортной компании.

Пострадавшие получили травмы лица.

Ранее в Германии беженку с Украины избил мужчина, с которым она встречалась. Пострадавшая переехала в Мюхельн со своей десятилетней дочерью. В результате она попала в больницу, где ее прооперировали. В то же время сам нападавший подал иск в отношении беженки, требуя от нее компенсацию в две тысячи евро.

До этого в польском городе Перемышль беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу банка. В какой-то момент к ней сзади подошла пожилая женщина и начала бить ее своим костылем. Только после этого охранник смог скрутить нападавшую.

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