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39 минут назад

СК проверит данные о задержании двух тысяч мигрантов в центре Петербурга

Lenta.ru

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку после появления данных о массовых задержаниях мигрантов в центре Санкт-Петербурга в Новый год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице во «ВКонтакте».

СК проверит данные о задержании двух тысяч мигрантов в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее поручение дано исполняющему обязанности руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой.

По имеющимся данным, на Дворцовой площади Северной столицы в новогоднюю ночь правоохранители задержали около 2000 выходцев из ближнего зарубежья. В ходе рейда они выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. Кроме того, сообщалось о предотвращении более десятка попыток использования пиротехнических изделий.

В Санкт-Петербурге задержали 2000 мигрантов в новогоднюю ночь

1 января пресс-служба ГУ МВД России информировала, что в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали около 2000 человек. Отмечалось, что данные мероприятия стали частью профилактических мер для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

Происшествия,Александр Бастрыкин,МВД России,Следственный комитет,
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