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1 час назад

Мужчина напал на своих родителей с ножом на западе Польши

Газета.Ru

Мужчина напал на своих родителей с ножом в канун Нового года в селе Слугоцин Великопольского воеводства в западной части Польши. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Мужчина напал на своих родителей с ножом на западе Польши
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным канала, инцидент произошел незадолго до полуночи. Тридцатилетний мужчина напал на своих родителей с ножом, в результате чего они были госпитализированы. Состояние его матери врачи оценивают как очень тяжелое.

Нападавший был задержан. Мотивы его поступка в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Германии правоохранители нашли 8-летнюю девочку, которая практически всю свою жизнь провела взаперти. Девочка, которую местные СМИ называют «Марией», была разлучена со своим отцом с самого рождения. Когда девочке было примерно полгода, ее мать оставила отцу ребенка записку, в которой написала, что планирует вместе с дочерью переехать в Италию.

В течение нескольких лет правоохранители пытались разыскать девочку и ее мать, однако напасть на след ребенка удалось только в 2022 году. Оказалось, девочка никогда не пересекала границы страны и все годы находилась у своих бабушки и дедушки.

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