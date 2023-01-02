Мужчина напал на своих родителей с ножом на западе Польши

Мужчина напал на своих родителей с ножом в канун Нового года в селе Слугоцин Великопольского воеводства в западной части Польши. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

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По данным канала, инцидент произошел незадолго до полуночи. Тридцатилетний мужчина напал на своих родителей с ножом, в результате чего они были госпитализированы. Состояние его матери врачи оценивают как очень тяжелое.

Нападавший был задержан. Мотивы его поступка в настоящее время устанавливаются.

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