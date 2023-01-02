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1 час назад

В Кузбассе ребенок впал в кому после схода лавины на руднике

ТАССиещё 1

Снежная лавина сошла на 10-летнего мальчика в Кузбассе, который катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кузбассе. Ребенок находится в состоянии комы в реанимации, сообщил ТАСС в понедельник глава муниципалитета Александр Рыбалко.

Десятилетний россиянин впал в кому после схода лавины
Фото: ТАССТАСС

"[Дети] катались на "плюшках" на Антоновском руднике, это действующее предприятие горнодобывающее. Сошла лавина снега, 10-летний мальчик ударился, видимо, головой о камни. [У него диагностирована] черепно-мозговая травма, находится в состоянии комы. Он у нас в реанимации, на ИВЛ, мы готовимся его по санавиации перевозить в Кемерово", - сказал Рыбалко.

По его словам, дети катались под присмотром взрослых. При этом предстоит установить, как они попали на опасный горнопромышленный объект. "Это территория предприятия, будет работать полиция, [чтобы установить обстоятельства случившегося]", - добавил глава городского округа.

Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах.

Происшествия,Александр Рыбалко,
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