Десятилетний россиянин впал в кому после схода лавины

"[Дети] катались на "плюшках" на Антоновском руднике, это действующее предприятие горнодобывающее. Сошла лавина снега, 10-летний мальчик ударился, видимо, головой о камни. [У него диагностирована] черепно-мозговая травма, находится в состоянии комы. Он у нас в реанимации, на ИВЛ, мы готовимся его по санавиации перевозить в Кемерово", - сказал Рыбалко.