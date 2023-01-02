Десятилетний россиянин впал в кому после схода лавины

Снежная лавина сошла на 10-летнего мальчика в Кузбассе, который катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кузбассе. Ребенок находится в состоянии комы в реанимации, сообщил ТАСС в понедельник глава муниципалитета Александр Рыбалко.
"[Дети] катались на "плюшках" на Антоновском руднике, это действующее предприятие горнодобывающее. Сошла лавина снега, 10-летний мальчик ударился, видимо, головой о камни. [У него диагностирована] черепно-мозговая травма, находится в состоянии комы. Он у нас в реанимации, на ИВЛ, мы готовимся его по санавиации перевозить в Кемерово", - сказал Рыбалко.
По его словам, дети катались под присмотром взрослых. При этом предстоит установить, как они попали на опасный горнопромышленный объект. "Это территория предприятия, будет работать полиция, [чтобы установить обстоятельства случившегося]", - добавил глава городского округа.
Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах.