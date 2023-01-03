Мужчина жестоко зарезал свою сожительницу в Москве

«По данным следствия, 3 января 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко в городе Москве, обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран», — говорится в сообщении.