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30 минут назад

Мужчина жестоко зарезал свою сожительницу в Москве

Мослентаиещё 4

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний мужчина, который жестоко зарезал свою сожительницу в квартире на севере столицы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Мужчина жестоко зарезал свою сожительницу в Москве
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»Telegram-канал «Столичный СК»

«По данным следствия, 3 января 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко в городе Москве, обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран», — говорится в сообщении.

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что пассажир подмосковной электрички в драке убил попутчика и выбросил из вагона.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Следственный комитет,
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