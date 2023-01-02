На священника УПЦ напали с ножом в храме в Виннице

В Виннице неизвестный напал с ножом на настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви Антония Ковтонюка. Священник тяжело ранен, пишет ТАСС.

Фото: Винницкая епархия УПЦ Винницкая епархия УПЦ

Отмечается, что утром 2 января, в понедельник, в храм вошел неизвестный мужчина и начал переворачивать утварь. Настоятель попросил его прекратить хулиганские действия. В ответ визитер достал нож и порезал священнику горло.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Нападавший отказался сдаться сотрудникам правоохранительных органов, им пришлось применить оружие. После этого силовикам удалось задержать мужчину.

Уточняется, что протоиерей был экстренно госпитализирован в одну из больниц Винницы. Врачи провели операцию. В настоящее время он находится в реанимации.