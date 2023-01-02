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10 минут назад

На священника УПЦ напали с ножом в храме в Виннице

Илья Родин

В Виннице неизвестный напал с ножом на настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви Антония Ковтонюка. Священник тяжело ранен, пишет ТАСС.

На священника УПЦ напали с ножом в храме в Виннице
Фото: Винницкая епархия УПЦВинницкая епархия УПЦ

Отмечается, что утром 2 января, в понедельник, в храм вошел неизвестный мужчина и начал переворачивать утварь. Настоятель попросил его прекратить хулиганские действия. В ответ визитер достал нож и порезал священнику горло.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Нападавший отказался сдаться сотрудникам правоохранительных органов, им пришлось применить оружие. После этого силовикам удалось задержать мужчину.

Уточняется, что протоиерей был экстренно госпитализирован в одну из больниц Винницы. Врачи провели операцию. В настоящее время он находится в реанимации.

СБУ возбудила 50 уголовных дел против священников УПЦ

Напомним, что на Украине существуют Украинская православная церковь, которая номинально подчиняется РПЦ, и независимая от Московского патриархата Православная церковь Украины.

Происшествия,РПЦ,СБУ,
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