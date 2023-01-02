Убийцей сотрудника МАДИ в Москве оказался боец ММА

Суд арестовал 28-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка «Зарядье» в центре Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру, им оказался боец ММА Ламберд Ахъядов.

По информации столичной прокуратуры, обвиняемый нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов. Ахъядову предъявили обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»).

Напомним, что об убийстве стало известно 31 декабря. Сообщалось, что сотрудник МАДИ снимал на камеру припаркованные автомобили под Парящим мостом в парке «Зарядье», когда к нему подошел неизвестный и попросил прервать съемку. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которой злоумышленник зарезал инспектора. Задержать убийцу удалось по горячим следам.