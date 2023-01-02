СК раскрыл подробности нападения на сотрудников скорой

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по фактам двух нападений пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратове. Об этом пишет РИА «Новости».

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В СК уточнили, что первый инцидент произошел во время транспортировки в медицинское учреждение 69-летнего мужчины. Он устроил дебош в машине и даже достал из кармана нож.

Медбрат попытался отобрать его у пациента. При этом он правой кистью задел лезвие и получил рану. Госпитализация ему не потребовалась.

Второй случай произошел на одной из улиц Саратова. В результате инцидента пострадал фельдшер. Напавший на него 39-летний мужчина доставлен в полицию.