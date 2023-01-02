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8 минут назад

Появились подробности нападения на сотрудников скорой в Саратове

Илья Родин

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по фактам двух нападений пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратове. Об этом пишет РИА «Новости».

СК раскрыл подробности нападения на сотрудников скорой
Фото: ТАССТАСС

В СК уточнили, что первый инцидент произошел во время транспортировки в медицинское учреждение 69-летнего мужчины. Он устроил дебош в машине и даже достал из кармана нож.

Медбрат попытался отобрать его у пациента. При этом он правой кистью задел лезвие и получил рану. Госпитализация ему не потребовалась.

Второй случай произошел на одной из улиц Саратова. В результате инцидента пострадал фельдшер. Напавший на него 39-летний мужчина доставлен в полицию.

Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что оба нападавших были пьяны. По его словам, медбрат после инцидента продолжил работу, а фельдшеру потребовалась срочная госпитализация. Его доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и ушибы головы.

Происшествия,Олег Костин,
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