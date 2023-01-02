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1 час назад

В российском городе мужчине оторвало пальцы из-за фейерверка

Lenta.ruиещё 1

В подмосковном городе Пушкино мужчине оторвало пальцы из-за неудачного взрыва самодельного фейерверка. Детали произошедшего приводит РЕН ТВ.

В российском городе мужчине оторвало пальцы из-за фейерверка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что мужчина самостоятельно изготовил фейерверк и попытался привести его в действие на улице, однако взрыва не произошло. После этого пострадавший решил устранить неполадки в петарде и стал сверлить ее шуруповертом, она сдетонировала.

Мужчина поступил в больницу ночью 1 января. По информации телеканала, он лишился четырех пальцев, также у него раны ноги и паха. Заявляется, что полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска захотел устроить во дворе салют, но случайно спровоцировал пожар на балконах соседней многоэтажки. Прибывшим пожарным пришлось вскрывать одну из квартир.

Кроме того, в Барнауле залпы салюта попали в людей и автомобили. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

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