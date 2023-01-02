Российская ПВО сбила беспилотник под Бердянском

Российский расчет ПВО сбил разведывательный беспилотник под Бердянском. Об этом в своем Telegram-канале сообщила городская администрация.
В результате инцидента никто не пострадал. Чиновники подчеркнули, что беспилотник был «кустарного производства».
«Сохраняйте спокойствие - мирное небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих!» - заявили в администрации.
30 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки сбили шесть ударных беспилотников ВСУ, в том числе три реактивных дрона «Стриж».
Также сообщалось, что в Херсонской области и ЛНР было уничтожено восемь украинских дронов и сбит Bayraktar в районе города Очаков Николаевской области.