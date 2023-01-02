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9 минут назад

Российская ПВО сбила беспилотник под Бердянском

Мария Иванова

Российский расчет ПВО сбил разведывательный беспилотник под Бердянском. Об этом в своем Telegram-канале сообщила городская администрация.

Российская ПВО сбила беспилотник под Бердянском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате инцидента никто не пострадал. Чиновники подчеркнули, что беспилотник был «кустарного производства».

«Сохраняйте спокойствие - мирное небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих!» - заявили в администрации.

30 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки сбили шесть ударных беспилотников ВСУ, в том числе три реактивных дрона «Стриж».

Также сообщалось, что в Херсонской области и ЛНР было уничтожено восемь украинских дронов и сбит Bayraktar в районе города Очаков Николаевской области.

Происшествия,СВО,Минобороны России,
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