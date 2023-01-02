На борту летевшего в Алма-Ату самолета произошло ЧП

Самолет авиакомпании Air Astana на рейсе из Ташкента в Алма-Ату в понедельник, 2 января, попал в зону сильной турбулентности. Семь пассажиров получили травмы и ожоги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

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В пресс-службе уточнили, что во время рейса борт «внезапно попал в зону сильной турбулентности».

По предварительным данным, в результате инцидента семь пассажиров получили различные травмы и ожоги.

Экипаж самолета оказал первую доврачебную помощь постравдвшим пассажирам. Кроме того, в аэропорту их ожидают скорые, добавили в Air Astana.