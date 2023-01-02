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25 минут назад

Под Петербургом пьяный мужчина зажег фейерверк в руках

News.ru

Очевидцы сняли на видео, как пьяный мужчина ночью 2 января зажег в руках фейерверк в городе Мурино в Ленинградской области, передает РЕН ТВ. Выкрикивая неприличные слова, он несколько раз упал, а затем поклонился публике.

Это уже диагноз, — сказал один из очевидцев.

В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на работников скорой помощи, после чего угнал их служебный автомобиль. Позднее сотрудники полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Угон).

Инцидент произошел в районе Рижского переулка. Мужчина вызвал врачей для своей сожительницы, которая получила травму головы после падения. По прибытии медиков он напал на водителя и угнал машину. Сейчас подозреваемый арестован.

Происшествия,Видео,
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