Мужчина, который зарезал сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) под Парящим мостом в «Зарядье», оказался бойцом смешанных единоборств (ММА) Ламбердом Ахъядовом. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС .

Об убийстве сотрудника МАДИ ранее сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, мужчина снимал на камеру припаркованные автомобили, когда к нему подошел неизвестный и попросил прервать съемку. После этого между ними возникла ссора, и злоумышленник зарезал инспектора.