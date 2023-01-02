В Москве арестовали обвиняемого в убийстве в «Зарядье»

Тверской районный суд Москвы арестовал Ламберда Ахьядова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений недалеко от Кремля в центре Москвы. 31 декабря около 18:00 мужчина вступил в конфликт с сотрудником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), который снимал на камеру припаркованные автомобили. Итогом перепалки стала поножовщина.

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Ахьядов потребовал прекратить съёмку. В ходе вспыхнувшей потасовки 33-летний инспектор получил 16 ножевых ранений, от которых скончался .

Умирать сотрудника МАДИ убийца бросил под парящим мостом, установленным в парке «Зарядье». Позже стало известно, что подозреваемого задержали росгвардейцы. Теперь суд арестовал его до 28 февраля. У погибшего, по данным СМИ, остались жена и двое детей .