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28 минут назад

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве в «Зарядье»

Секрет Фирмы

Тверской районный суд Москвы арестовал Ламберда Ахьядова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений недалеко от Кремля в центре Москвы. 31 декабря около 18:00 мужчина вступил в конфликт с сотрудником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), который снимал на камеру припаркованные автомобили. Итогом перепалки стала поножовщина.

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве в «Зарядье»
Фото:  кадр из видео / Московские суды общей юрисдикции кадр из видео / Московские суды общей юрисдикции

Ахьядов потребовал прекратить съёмку. В ходе вспыхнувшей потасовки 33-летний инспектор получил 16 ножевых ранений, от которых скончался .

В центре Москвы убили сотрудника МАДИ

Умирать сотрудника МАДИ убийца бросил под парящим мостом, установленным в парке «Зарядье». Позже стало известно, что подозреваемого задержали росгвардейцы. Теперь суд арестовал его до 28 февраля. У погибшего, по данным СМИ, остались жена и двое детей .

В прокуратуре Москвы отметили , что сам 28-летний мужчина не возражал против избранной в его отношении меры пресечения. В ведомстве пообещали держать на контроле установление всех обстоятельств при расследовании уголовного дела.

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