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1 час назад

В Японии обнаружили тела двух погибших в результате схода оползня

ТАСС

Два человека погибли в результате схода оползня в городе Цуруока (префектура Ямагата) 31 декабря. Как сообщила в понедельник администрация города, спасатели обнаружили их тела под завалами.

В Японии обнаружили тела двух погибших в результате схода оползня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оползень произошел на склоне шириной около 100 м. В результате были разрушены или серьезно пострадали 10 зданий, в том числе два жилых дома. Остальные дома пустовали.

В результате инцидента два человека числились пропавшими без вести. Еще двое пострадали, у них были легкие травмы, они уже выписаны из больницы.

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