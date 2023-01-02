В Японии обнаружили тела двух погибших в результате схода оползня

Два человека погибли в результате схода оползня в городе Цуруока (префектура Ямагата) 31 декабря. Как сообщила в понедельник администрация города, спасатели обнаружили их тела под завалами.

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Оползень произошел на склоне шириной около 100 м. В результате были разрушены или серьезно пострадали 10 зданий, в том числе два жилых дома. Остальные дома пустовали.