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14 минут назад

Украинский беспилотник сбили в Воронежской области

Илья Родин

Власти Воронежской области рассказали в Telegram-канале о сбитом в ночь на понедельник, 2 января, разведывательном беспилотнике. Об этом пишет РИА «Новости».

Украинский беспилотник сбили в Воронежской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат», - отметили в правительстве области.

По предварительным данным, беспилотник был запущен с территории Украины. В результате инцидента жертв и разрушений нет. Ситуация находится под контролем.

Минобороны сообщило об ударе по производствам дронов на Украине

Ранее сообщалось, что под Волгоградом неизвестный летательный аппарат рухнул на населенный пункт. По данным региональных властей, пострадали два частных дома.

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