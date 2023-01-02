Украинский беспилотник сбили в Воронежской области

Власти Воронежской области рассказали в Telegram-канале о сбитом в ночь на понедельник, 2 января, разведывательном беспилотнике. Об этом пишет РИА «Новости».

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«На подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат», - отметили в правительстве области.

По предварительным данным, беспилотник был запущен с территории Украины. В результате инцидента жертв и разрушений нет. Ситуация находится под контролем.