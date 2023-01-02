ВСУ за ночь дважды обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды в понедельник ночью открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом свидетельствуют данные представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По сведениям представительства, в 00:07 мск с позиций в Галицыновке украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов натовского калибра 155 мм. В 04:00 мск с позиций в Дружбе ВСУ ударили по Калининскому району Горловки, выпустив шесть снарядов аналогичного калибра.
Ранее в ночь на понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВС Украины обстреливают район жилого массива "Солнечный" в Калининском районе города. По его словам, 1 455 абонентов остались без электричества в поселке Аксеновка в результате обстрела.
1 января администрации Донецка и Макеевки сообщили ТАСС о массированных обстрелах со стороны ВСУ. В Народной милиции ДНР также проинформировали, что в городе работают системы противовоздушной обороны. Сразу после полуночи украинская армия нанесла удары по Донецку и Макеевке из реактивных систем залпового огня, выпустив в сумме 11 снарядов.