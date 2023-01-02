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1 час назад

В ДНР сообщили, что ВСУ за ночь дважды обстреляли республику

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды в понедельник ночью открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом свидетельствуют данные представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ за ночь дважды обстреляли ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям представительства, в 00:07 мск с позиций в Галицыновке украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов натовского калибра 155 мм. В 04:00 мск с позиций в Дружбе ВСУ ударили по Калининскому району Горловки, выпустив шесть снарядов аналогичного калибра.

Ранее в ночь на понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВС Украины обстреливают район жилого массива "Солнечный" в Калининском районе города. По его словам, 1 455 абонентов остались без электричества в поселке Аксеновка в результате обстрела.

1 января администрации Донецка и Макеевки сообщили ТАСС о массированных обстрелах со стороны ВСУ. В Народной милиции ДНР также проинформировали, что в городе работают системы противовоздушной обороны. Сразу после полуночи украинская армия нанесла удары по Донецку и Макеевке из реактивных систем залпового огня, выпустив в сумме 11 снарядов.

Происшествия,Иван Приходько,
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