ВСУ обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Донецк. Три снаряда натовского калибра в 155 миллиметров упали в Кировском районе столицы ДНР.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.05 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – сообщает новость представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также обстреляна Горловка. О жертвах и разрушениях в ходе артиллерийского удара ВСУ не сообщается.

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